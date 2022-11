Depuis 2016, la Colombie et ses cyclistes ont remporté les trois Grands Tours majeurs (Italie, France, Espagne). Ses coureurs sont au premier plan à l'international et de véritables héros nationaux. Et pourtant, les affaires de dopage se multiplient, notamment dans le cadre de compétitions locales. La liste des cas positifs colombiens est l'une des plus longues au monde et les moyens mis au service de la lutte contre ce fléau du sport sont limités. Enquête.

En Amérique, la Colombie représente le bastion incontesté de la passion du cyclisme. Et pour cause, le pays est une véritable usine à champions, capables de rivaliser avec les meilleurs coureurs du peloton international.



Si la Colombie possède une tradition vivace en la matière remontant à plus de 70 ans, le cyclisme colombien vit aujourd'hui une époque dorée. En 2019, le jeune Egan Bernal est devenu le premier latino-américain à remporter le Tour de France, la plus importante course de la discipline. Les "escarabajos" (scarabées, le surnom des coureurs colombiens) sont parvenus à conquérir chacun des trois Grands Tours lors des six dernières années (Tour de France, Giro de Italia et la Vuelta de España). Au XXIe siècle, seules trois autres nations y sont parvenues : l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni.



Cependant, en ce qui concerne les courses locales, la Colombie affronte aujourd'hui un grand défi. Au jour de la publication de ce reportage, la Fédération colombienne de cyclisme (FCC) dénombre 32 sanctions en cours pour dopage. Entre janvier et septembre 2022, sept coureurs ont déjà été suspendus pour infraction au règlement antidopage.

"On ne peut pas continuer comme ça", déclare Luis Fernando Saldarriaga, un entraîneur renommé, ayant notamment pris sous son aile Nairo Quintana (vainqueur d'un Giro et d'une Vuelta) et Sergio Higuita (vainqueur d'un Tour de Catalogne). "Un cyclisme qui a du potentiel doit être également irréprochable d’un point de vue éthique", assène l'entraîneur, rencontré au vélodrome de Bogotá.



Luis Fernando Saldarriaga sait de quoi il parle. Il était directeur sportif de Manzana Postobón, une des équipes historiques du pays qui avait obtenu une invitation à participer au Tour d'Espagne en 2017. Cependant, deux contrôles positifs y ont mis un point final après le retrait des sponsors.



Sur les 32 coureurs sanctionnés par la Fédération colombienne de cyclisme, sept d'entre eux figurent également sur la liste des personnes suspendues par l'Union cycliste internationale (UCI).



Le cas de Nairo Quintana a récemment défrayé la chronique. Le Colombien de 32 ans, idole dans son pays, a récemment été disqualifié du Tour de France 2022, perdant sa sixième place, pour une infraction médicale. Le coureur cycliste a eu recours au Tramadol, un antidouleur interdit en compétition depuis 2019, mais non considéré comme produit dopant. Le grimpeur a fait appel de la sanction devant le Tribunal arbitral du sport.

Une incitation insidieuse à tomber dans le dopage France 24 a obtenu le témoignage d'un coureur colombien actuellement suspendu pour dopage. Il a accepté de relater son histoire sous couvert d'anonymat par crainte de représailles. Ce cycliste professionnel affirme que son directeur sportif l'incitait à se doper.



Il raconte qu'avant une course en Colombie, son entraîneur principal avait convoqué tous les membres de l'équipe. Le but : les inciter à prendre de l'EPO (Érythropoïétine).

Le directeur technique de l'équipe leur a tenu ce discours : "Bon les garçons, voilà le topo. Ces produits m'ont été recommandés par des médecins et des cyclistes qui l'ont déjà utilisé."



D'abord surpris, le témoin finit par accepter de recevoir l'injection après quelques hésitations : "Ce qui m'a poussé à prendre cette décision ? J'avais besoin d'argent pour nourrir ma famille." Ce fut le début du cauchemar.

Quelques jours plus tard, notre témoin est contrôlé positif et suspendu pour plusieurs années. Désespéré, il réclame le soutien de son directeur sportif. Sa réponse le laisse sans voix : "Je m'attendais à ce qu'il soit là pour moi et me dise 'Ok, je vais t'aider'. Qu'est ce qu'il a fait ? Il s'en est lavé les mains !"



Il découvre une facette inconnue de son entraîneur : "Si tu veux jouer au dur, on va jouer au dur. Tu as une famille après tout", a sous-entendu l'entraîneur dans une menace à peine voilée. Selon notre témoin, cet entraîneur est l'un des plus en vue dans le cyclisme colombien et latino-américain.



Notre cycliste n'a d'autres choix que d'accepter la sanction et d'être mis à l'écart. C'est le début d'une période sombre : en dépression, il envisage la retraite. Finalement, renaîtra l'espoir de pouvoir un jour reprendre la compétition et de briller.

“C'était un moment de grande souffrance. Je pleurais beaucoup. J'ai fait une sorte de dépression, je pleurais tout le temps. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus parce que je pensais que c'était le meilleur moment de ma carrière sportive. Je brillais. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là mais, à cause d'une erreur, parce que j'ai fait confiance aux mauvaises personnes, tout s'est effondré.”

Témoin anonyme









Le défi de la lutte contre le dopage en Colombie L'Organisation nationale antidopage (ONAD) est le bras armé du ministère colombien des Sports en matière de dopage. Sa stratégie se concentre actuellement sur les tests en dehors des compétitions, car les tricheurs ont désormais les capacités de dissimuler leur usage de substances dopantes lors du jour J.



Le coordinateur de l'ONAD, Orlando Reyes, explique : "Ils parviennent à faire s'injecter des traitements avec des substances interdites avant les compétitions de telle sorte que, lorsqu'elles ont lieu, les substances sont pratiquement indétectables ou alors présentes dans de si petites concentrations qu'elles sont difficiles à détecter."



Selon Orlando Reyes, 60 % des contrôles antidopage sont effectués en dehors des compétitions, contre 40 % lors des tournois.