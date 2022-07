Reporters : Lucile Wassermann, Fanny Lothaire, Laura Damase, Bastien Renouil, Adri Berger et Dara Pathammavong

Production : Séverine Bardon et Olivier Marzin

Coordination : Stéphane Bernstein et Olivier Bras

Graphisme et développement : Studio graphique France Médias Monde

Secrétariat de rédaction : Pierre-Ludovic Viollat

Rédaction en chef : Claire Hopes, Loïck Berrou

Direction de la rédaction : Vanessa Burggraf

Tous droits réservés © Juillet 2022