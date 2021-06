Bienvenue en Berry saoudite. Le 9 mars 2021, le club de football de la Berrichonne de Châteauroux est officiellement racheté par le prince saoudien Abdallah ben Moussaed et son groupe United World. Un événement pour cette ville du centre de la France dont l’équipe de foot, détentrice du record de nombre de matches disputés en Ligue 2, fait la fierté de la population locale. Le club devient donc ainsi la cinquième formation à rejoindre le giron princier – le groupe détient déjà Sheffield United en Premier League (en Angleterre), Beerschot (en Belgique), Kerala United (D2 indienne) et Al-Hilal United (D2 émiratie). Avec ce nouvel achat, United World ambitionne de s’implanter sur le marché français tout en valorisant le centre de formation qui fait la fierté de la cité castelroussine. On promet des lendemains qui chantent avec, à terme, une montée dans l’élite française : la Ligue 1. Les miracles ne sont, cependant, pas instantanés. Trois mois après le rachat, alors que la saison de Ligue 2 se termine, la Berrichonne finit à la dernière place du classement et va donc évoluer en National la saison prochaine. Pourtant, nouvelle direction, supporters, abonnés, Castelroussins restent optimistes et font confiance au projet sans craindre pour l’identité du club.

“La Berrichonne, c’est tout simplement une institution.” Dans les rues de Châteauroux, les habitants sont unanimes : qu’on soit footeux ou pas, il est impossible de dissocier l’équipe de football locale de la petite ville de 44 000 habitants.



“C’est simple, quand je pars en vacances à Marseille, les gens qui voient ma plaque d’immatriculation avec le département 36 l'associent immédiatement à Châteauroux et me parlent inévitablement de la Berrichonne”, sourit Pierre Gaudebert, président des socios – les abonnés du club – depuis de nombreuses années. “Dans la région, au niveau sportif, il y la Berrichonne de Châteauroux et les Tango de Bourges pour le basket.”



Dans le centre-ville, la grisaille et les mesures de confinement ont beau avoir vidé les rues, les boutiques arborent tout de même le discret blason du club de football pour clamer leur "[fierté] d'être partenaire".



Une fierté. Comme nombre de villes moyennes françaises, Châteauroux s'enorgueillit de son équipe évoluant à un niveau professionnel et dont les résultats et évolutions rythment les conversations. Avec un brin de chauvinisme, on se félicite d’être le troisième plus vieux club de France, derrière Le Havre et Bordeaux. On omet ainsi de rappeler que si la Berrichonne a bien été créée en 1886, il s’agissait alors d’un club omnisports. La section football est, elle, apparue en 1916, faisant malgré tout du joyau castelroussin un énergique centenaire.

La Berrichonne n’a évidemment pas le palmarès d’un Paris Saint-Germain ou d’un Olympique de Marseille. Les fiertés sont plus spécifiques. On se rappelle avec émotion l’année passée en Ligue 1 ou l’unique finale de Coupe de France disputée. On se félicite surtout d’être le doyen de la Ligue 2 : au total, les Castelroussins ont passé 41 saisons dans l’antichambre de l’élite du football français, pour 1 482 matches disputés. Un record obtenu et célébré en février 2020, juste avant la pandémie.

À l’instar de nombreux clubs de football, le nom de celui de Châteauroux a été puisé dans le patrimoine local. Ici, on est “fiers d’être Berrichons”, comme l’affirme une banderole déployée au stade Gaston-Petit, l’antre du club. Comprendre, un habitant du Berry, province de l’Ancien Régime regroupant les actuels départements de l’Indre et du Cher. Plus de 200 ans après le démantèlement de la province, son identité subsiste.

“La Berrichonne, c'est le club emblématique de la région. On a beau dire mais Châteauroux, c’est la ville de foot du Berry”, explique Patrick Augay, supporter de longue date – en témoigne son pull, arborant l’ancien logo, période 2005-2017.



Ce restaurateur gère un food truck, le “Cuistotruck”. Il est surtout un inconditionnel de la “Berri”, club dans lequel il avait pris sa licence en poussin. Il a ainsi cofondé l’ancien groupe de supporters, l’Armada, qu’il continue à suivre aujourd’hui, à 54 ans. Il y traîne son fils de 16 ans, Aaron, lui aussi passionné d’un club qui “respire le football”.



Les exemples comme Patrick Augey ne manquent pas. Jean Huguet, 70 ans, est bénévole au sein du club. Toute sa vie y est liée : dans sa jeunesse, il a évolué dans les catégories cadets et juniors de son équipe de cœur, qu’il décrit “rouge et bleue”.

“Avant le Covid-19, je n’ai quasiment pas raté un match à domicile de ma vie”, affirme Jean Huguet.



L’ancien banquier est aussi un passionné de lettres, qu’il s’agisse de théâtre ou d’écriture. Un amour qu’il a mis au service de son club dans "Prolongations", le magazine de la Berrichonne qui était distribué les soirs de match au stade Gaston-Petit. Pandémie oblige, celui-ci est désormais disponible en ligne.



“Malgré ce changement, aucun des partenaires du magazine ne s’est retiré. Cela montre bien le lien qui peut exister entre la Berrichonne et la région”, se félicite ce très actif retraité.

Il est également la “mémoire du club” : il a signé un livre, “La Berri, le grand quiz !”, racontant l’histoire du club sous forme de questions. S’entretenir avec le pétillant ancien, c’est dérouler l’historique de la Berrichonne, au gré de ses souvenirs.



Il raconte la fierté de la saison en Ligue 1 – alors Division 1 – en 1997/1998. Il se souvient également de la finale de la Coupe de France face au PSG, en 2004, “perdue 1 à 0 sur un but de Pauleta” et des 20 000 Berrichons montés à la capitale pour encourager leurs joueurs.



“Malgré la défaite, on a joué la Coupe d’Europe contre Bruges. Je préfère taire les scores mais on a eu la joie de connaître ce niveau-là”, sourit malicieusement le grand passionné de la Berrichonne.

“La ‘Berri’ représente énormément pour la région. Les pouvoirs publics ne s’y trompent pas. Ils savent que c’est un vecteur pour faire connaître Châteauroux”, affirme Jean Huguet.



À l’Hôtel de Ville, Gil Avérous ne dit pas autre chose. Dans son bureau, le maire (LR) a beau arborer un cale-papier en forme de ballon de rugby et une photo de l’équipe d’ovalie locale, il suit de près tout ce qui concerne la Berrichonne :

“Il n’y aurait pas la Berrichonne Football sans Châteauroux et Châteauroux ne serait pas la même sans la Berrichonne. Elle participe pleinement à l’histoire de la ville. Tout le monde s’associe au club, a suivi depuis sa petite enfance les évolutions, les résultats…”, explique le maire, dont la ville possède le stade et le centre de formation du club. “Entre la mairie et le club, ce sont des liens affectifs. Au même titre que ses habitants, la mairie a toujours suivi avec attention l’évolution du club, en l’accompagnant notamment pour ses besoins en équipements."



“On a tout le potentiel maintenant, ‘il n’y a plus qu’à’, comme on dit. On a envie de revivre ces moments-là. On a envie de revivre la gloire des années 1990 et 2000”, dit Yuksel Belik, un Castelroussin de 50 ans, qui se rappelle avec émotion avoir vu la finale de Coupe de France sur un écran géant installé pour l’évènement sur la place de la République, en centre-ville.

“La Berrichonne veut finir en beauté”, titre, ce matin-là, l’affichette de la Nouvelle République, le quotidien local. À quelques heures du coup d’envoi du dernier match de la saison, on rêve d’un frisson pour oublier une saison compliquée.